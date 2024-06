Riapre la Defender House a Porto Cervo

Si aprono le porte della Defender House, a Porto Cervo, in Sardegna, fino al 28 giugno, l'oasi modern luxury deputata ad accogliere i propri ospiti in un contesto unico, quello dell'Arcipelago della Maddalena, si cui la location si affaccia. Contraddistinta da un'architettura che riflette il design modernista e sostenibile di Defender, ed interpreta il nuovo approccio dirompente del brand, questa villa esalta il dialogo fra interni ed esterni e racconta perfettamente il DNA del marchio. Tante le attività indoor e outdoor in programma che offriranno ai clienti, ed agli appassionati del brand, l'occasione di immergersi nel mondo Defender. Tra queste, sessioni di wellness e training personalizzate, frutto della partnership con Technogym, esperienze gourmand, cene stellate, barbecue, e mixology tasting a bordo piscina, con tanto di raffinati DJ set e sessioni di guida off-road, su percorsi sfidanti, e all'interno di una cava di granito, con gli istruttori del Land Rover Experience per apprezzare le caratteristiche del Defender.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA