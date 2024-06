In vendita l'unica Lamborghini Sián Roadster nera

Una delle 19 Lamborghini Sián Roadster costruite, nuova di zecca, è in vendita presso F1rst motors, a Dubai, ed è caratterizzata da una livrea nera con i cerchi in color oro, che riprendono alcune finiture dell'abitacolo. Nello specifico, si tratta dell'unica Sián Roadster completamente nera al mondo, un dettaglio che, oltre a renderla ancora più esclusiva, ne esalta anche il fascino, ed è per questo che il prezzo richiesto, al cambio in euro, è superiore ai 4 milioni e 268 mila euro. Sotto le forme affascinanti della Lamborghini Sián Roadster è presente un motore V12 da 6,5 ;;litri aspirato da 785 cavalli accoppiato ad un sistema mild-hybrid a 48 volt che fornisce ulteriori 34 cavalli, per una potenza combinata di 819 cavalli.

Il propulsore elettrico è alimentato da un supercondensatore, notoriamente più rapido nell'immagazzinare e rilasciare energia rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Con questa power unit l'auto raggiunge, dove consentito, una velocità massima di 350 km/h, mentre scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA