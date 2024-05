Google Maps chiude l'A22 un giorno, poi la riapre

Una volta, prima dell'arrivo degli smartphone, quando un locale dava al forestiero un'indicazione stradale sbagliata, non si faceva caso. Errare humanum est. Il discorso evidentemente cambia per l'intelligenza artificiale, come dimostra il clamore suscitato dalla chiusura fantasma su Google Maps dell'autostrada del Brennero a Vipiteno, durata quasi un giorno.

Ieri mattina, verso le 10.30, la sala operativa dell'Autobrennero ha notato un improvviso assalto degli automobilisti all'uscita di Vipiteno, di solito non molto frequentata. In poco tempo è stato chiarito il rebus: secondo Google Maps, l'autostrada era interrotta nei pressi di Raminges, poco oltre l'attraversamento della funivia di Montecavallo sopra l'A22, e per questo motivo invitava gli automobilisti ad uscire proprio a Vipiteno e proseguire verso il valico lungo la strada statale del Brennero. Il risultato sono stati intasamenti sulla strade della cittadina della alta valle Isarco. Inoltre la coda davanti al piccolo casello autostradale in poco tempo è arrivata in autostrada, bloccando i viaggiatori 'diversamente smart' che, ignari del blocco fantasma, volevano invece tirare dritto.

L'Autobrennero - spiega il suo direttore tecnico generale Carlo Costa - si è subito attivata per risolvere il problema, la 'riapertura' è arrivata però solo questa mattina. Non sono mancati i commenti ironici sul web e sulla stampa ("Quando l'app va in papp", ha titolato Massimo Gramellini il suo Caffè).

Un portavoce di Google ha fatto sapere: "Siamo stati informati del problema e il team competente ha lavorato rapidamente per implementare una soluzione". Restano da chiarire le cause di questo clamoroso errore che - così Autobrennero in una nota - "a partire da ieri mattina, ha 'dematerializzato' un tratto di autostrada e indotto un gran numero di utenti dell'autostrada diretti a nord ad uscire alla stazione autostradale di Vipiteno e a proseguire il viaggio lungo la viabilità ordinaria fino in territorio austriaco".

Il problema si è verificato nel giorno del Corpus Domini, festivo in Austria, e per questo caratterizzato da traffico intenso, "producendo rilevanti disagi alla viabilità". Nel frattempo, sui panelli luminosi lungo l'arteria transalpina si informava che l'autostrada non era bloccata. A seguito della segnalazione di A22, i tecnici di Google Maps hanno eliminato il 'bug' e ripristinato le corrette indicazioni.

In questo fine settimana da bollino nero per il rientro dei turisti tedeschi, Autobrennero invita gli utenti "a consultare le previsioni traffico sui canali della Società prima di mettersi in viaggio".



