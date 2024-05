Toyota RAV4 compie 30 anni, vendute 14 milioni unità nel mondo

Compie trent’anni Toyota RAV4, il suv nipponico diventato un’icona nel suo segmento grazie anche alla sua continua evoluzione tecnologica pronta ad anticipare le esigenze dei clienti. Rimanendo fedele alla sua filosofia originale, nei suoi 30 anni e 5 generazioni che si sono susseguite, il RAV4 è stato il suv più venduto a livello globale nel 2018 e nel 2019 e ha raggiunto il traguardo di 14 milioni di unità a livello globale nel 2023, di cui oltre 2,5 milioni in Europa.

Nel marzo 1994, il Salone dell'Automobile di Ginevra ospitò il lancio di un nuovo tipo di veicolo: un SUV compatto a trazione integrale basato su una carrozzeria monoscocca. Toyota RAV4 era davvero un'auto unica, un veicolo agile e versatile progettato per le esigenze della vita moderna. Il termine SUV era poco comune all'epoca, ma fin dall'inizio delle vendite, nel maggio 1994, ricevette un feedback estremamente positivo da parte dei media e dei clienti.

Nello sviluppo del primo RAV4, i progettisti hanno seguito obiettivi specifici per rimanere fedeli alla visione originale, espressa per la prima volta dalla concept car RAV-Four al Salone di Tokyo del 1989. Il nuovo modello doveva offrire un ampio spazio all'interno di una carrozzeria compatta, sportiva e distintiva. Questo nuovo tipo di veicolo ha messo il conducente in una posizione di guida rialzata, che consente di vedere meglio la strada, generando così un'esperienza di guida più sicura. Le capacità in fuoristrada devono combinarsi con le prestazioni e il comfort su strada, rispettando i più elevati standard di sicurezza e di rispetto dell'ambiente.

Sulla base di questi principi, il RAV4 ha reinventato sé stesso e il segmento dei suv ricreativi nel corso delle cinque generazioni precedenti, evolvendosi costantemente per anticipare i gusti dei clienti in costante evoluzione. L'innovazione è stata al centro del suo sviluppo negli ultimi tre decenni, sottolineata dall'adozione precoce di tecnologie di trazione efficienti. Già nel 1997, il RAV4 ha espresso l'impegno di Toyota nell'esplorare nuove tecnologie per ridurre l'impatto ambientale, quando una versione elettrica a batteria (BEV) è stata messa in vendita in alcuni mercati.

Da allora, il Toyota RAV4 ha visto l'introduzione della tecnologia ibrida-elettrica (HEV), leader della categoria, nel segmento dei suv con la terza generazione nel 2016, a complemento della gamma esistente di efficienti motori a benzina e diesel. Un ibrido plug-in (PHEV) è entrato nella gamma nel 2020, sottolineando l'approccio multi-tecnologico di Toyota alla neutralità carbonica. Il Brand si impegna ad offrire una gamma di propulsori adatti a tutte le esigenze dei clienti, alle condizioni di mercato e alle infrastrutture locali.

Queste opzioni elettrificate hanno contribuito a migliorare l'esperienza di guida del RAV4, aggiungendo la serenità dell'ibrido e le prestazioni extra di motori sempre più potenti, per un'accelerazione ancora più reattiva. Nel frattempo, grazie all'uso innovativo di nuove piattaforme e alla tecnologia aggiornata delle sospensioni, Toyota ha creato una guida più sicura, stabile e gratificante con ogni nuova generazione. I progressi compiuti negli ultimi 30 anni sono andati oltre le prestazioni e l'efficienza, migliorando anche la praticità senza trascurare la sicurezza, uno dei punti di forza di questo suv.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA