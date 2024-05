Sport e Tecnologia di scena a Roma con French Tech Italy

Nel corso di due sessioni di tavole rotonde, all'interno dell'evento "Incontri e sfide dell'e/SporTech" a cura di French Tech Italy insieme all'Ambasciata di Francia in Italia, all'Institut français, all'ufficio di Business France a Milano e la CCI Francia-Italia, e con il supporto di Alpine e Pure Moment, sono stati affrontati i temi dello SporTech e dell'eSport. Analizzando i numeri, si evince che in Italia le imprese innovative nel settore SporTech sono 50, che il 58% delle startup offre soluzioni incentrate sulle performance atletiche, il 20% propone prodotti o servizi per la fan experience, il 18% si occupa di gestione eventi ed il 4% opera nell'ambito sport club. Mentre anche su scala globale, sta aumentando l'attenzione verso questo mercato il cui valore potrebbe raggiungere gli 1,6 miliardi di dollari già a fine 2024.



Il settore dell'eSport, invece, nel Vecchio Continente sta crescendo in maniera importante, con ricavi che, In Francia, hanno toccato quota 141 milioni di euro nel 2022, a seguito di una crescita media annua del 55% tra il 2019 e il 2022, e di un ulteriore incremento percentuale nel 2022 pari al 92%. Nel nostro paese coinvolge 14,2 milioni di persone, di cui 1,6 milioni seguono eventi in questo ambito più di una volta alla settimana. Inoltre, il 67% della fanbase italiana degli eSport dichiara ad esempio di avere una buona conoscenza dei fan token e degli NFT.

"Come French Tech vogliamo continuare a favorire un dialogo attivo tra le eccellenze tecnologiche di Francia e Italia - ha affermato Paola Trecarichi, presidente di French Tech Italy - per affrontare le sfide future nel mondo dello sport e degli eSport e rafforzare la cooperazione tra le startup ai due lati delle Alpi in uno dei settori più promettenti del prossimo futuro".

"La collaborazione tra Francia e Italia nel campo dello Sportech e dell'eSport rappresenta un'occasione unica per sperimentare e crescere insieme - ha dichiarato Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia - soprattutto in vista di una stagione ricca di grandi eventi sportivi come quella che abbiamo davanti". Infatti, diverse manifestazioni sportive di grande impatto coinvolgeranno prossimamente Francia ed Italia, entrando nel dettaglio, parliamo della prossima partenza del Tour de France da Firenze, dei giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA