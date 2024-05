Al via partnership strategica fra Generali Italia e Bmw Bank

Bmw Bank-succursale italiana e Generali Italia hanno dato vita a una partnership strategica con Key2You, una soluzione assicurativa per i clienti Bmw per il rischio di danni al veicolo e al conducente.

La nuova soluzione, progettata da Generali Italia con il marchio Get (Generali Experience Together), dedicato allo sviluppo delle partnership, vuole garantire anche i clienti di Bmw Bank che hanno scelto un veicolo elettrico, grazie a un supporto dedicato e personalizzato.

Key2You è un'offerta innovativa pensata per tutti i clienti BMW, MINI, BMW Motorrad e Alphera, che offre una ampia protezione per il rischio di danni al veicolo e al conducente. La nuova soluzione assicurativa flessibile ed esclusiva, progettata da Generali Italia con il marchio Get (Generali Experience Together) dedicato allo sviluppo delle partnership, vuole garantire ai clienti di BMW Bank GmbH - Succursale Italiana la massima tranquillità, anche per coloro che hanno scelto un veicolo elettrico, grazie a un supporto dedicato e completamente personalizzato. Dal furto all'incendio, dagli atti vandalici agli eventi naturali, dalla rottura dei cristalli alla collisione con altri veicoli, passando per infortuni, assistenza e gestione degli imprevisti: Key2You offre un ampio pacchetto di coperture assicurative per rispondere a tutte le esigenze dei clienti BMW.



