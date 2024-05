Golf GTI Clubsport celebra i cinquant'anni di un'icona

In occasione della 24 Ore ADAC che prenderà il via al Nürburgring il primo giugno, con oltre 200.000 spettatori attesi, Volkswagen presenterà ai visitatori la nuova Golf GTI Clubsport per celebrare i cinquant'anni di uno dei suoi modelli di maggior successo.



Volkswagen svelerà la nuova versione Golf GTI Clubsport con motore più potente e sospensioni sportive di alta gamma in anteprima mondiale. Il secondo momento clou sarà la partecipazione della Golf GTI Clubsport 24h alla gara di 24 ore.

La GTI one-off con una potenza di 256 kW/348 CV sarà guidata da personaggi noti del motorsport come Benny Leuchter (Germania) e Johan Kristoffersson (Svezia).

Il numero di partenza dell'auto da corsa GTI alimentata a carburante alternativo sarà il numero 50, come regalo di compleanno dell'organizzatore per celebrare il mezzo secolo di storia di successo della Golf. Inoltre, in omaggio alle oltre 37 milioni di Golf costruite fino ad oggi, tre Golf GTI d'epoca prenderanno parte alla gara ADAC 24h Classic.

La Golf GTI Clubsport è caratterizzata da un frontale completamente ridisegnato, che diventa ancora più dinamico e riconoscibile. I fari LED di serie sono stati ridisegnati. Il logo Volkswagen nella parte anteriore, poi, è illuminato per la prima volta. Un ampio spoiler sul tetto nella parte posteriore garantisce invece la massima deportanza.

Anche i gruppi ottici posteriori a LED hanno subito un restyling. Nuovi anche i cerchi in lega Queenstown da 19 pollici. Con il loro design composto da cinque semicerchi ovali, evocano il classico cerchio Detroit, introdotto per la Golf GTI di quinta generazione. Come ulteriore opzione, la Golf GTI Clubsport può essere configurata con il nuovo cerchio forgiato Warmenau da 19 pollici.

Con un peso di soli otto chilogrammi per cerchio, le ruote forgiate riducono le masse non sospese e ottimizzano così le prestazioni. Le funzioni della Golf GTI Clubsport sono coordinate da un volante sportivo multifunzione in pelle di nuova concezione e da un nuovo sistema di infotainment MIB4.

Le prestazioni e la coppia del motore turbo GTI vengono trasferite in pista tramite un differenziale autobloccante anteriore a controllo elettronico. Il controllo adattivo del telaio DCC è disponibile come equipaggiamento opzionale. Un altro punto di forza della Golf GTI Clubsport è lo specifico profilo di guida Special. In questo modo i sistemi rilevanti per la dinamica di guida si adattano alle particolari caratteristiche del tracciato del Nürburgring Nordschleife.





