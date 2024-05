Alpine A110: si distingue anche per le sue livree

L’Alpine A110 è un’auto carica di personalità e, nel tempo, l’ha dimostrato anche tramite le sue livree come le tre speciali, denominate, rispettivamente, French Signature, Racing Heritage e US Racing 2023, che sono andate ad aggiungersi a quelle frutto del programma di personalizzazione dell’Atelier Alpine, lanciato nel 2021.

La prima sfoggia una linea tricolore che va dal cofano fino al tetto, e richiama le origini francesi di Alpine a Dieppe. Riprende il motivo triangolare “Snowflakes” utilizzato da Alpine sia in Formula 1 che nell’Endurance, ed esibisce sul tetto dell’A110 la A con la freccia simbolo di Alpine. La seconda presenta una doppia striscia bianca, che attraversa cofano e tetto per arrivare sul bagagliaio posteriore, e vanta il leggendario numero 55 all’interno di un cerchio bianco sul cofano, in riferimento alla data di creazione della marca, avvenuta nel 1955, da parte di Jean Rédélé. Mentre la terza va a replicare la livrea dell'A110 Pikes Peak che il 25 giugno 2023 ha preso parte alla leggendaria cronoscalata di Pikes Peak battendo il record della sua categoria e salendo sul podio.

