Al prossimo Salone del Camper anche la cucina 'on the road'

Gli organizzatori del prossimo Salone del Camper, in programma dal 14 al 22 settembre 2024 alle Fiere di Parma, ci sarà spazio anche per la cucina on the road.

L'attenzione sarà infatti rivolta anche verso tutte le attività legate all'area 'Cucinare in Camper', dai cooking show previsti per tutti i giorni del Salone, agli itinerari del gusto.

Per la quindicesima edizione dell'evento, saranno numerose le esperienze legate alle aree dimostrative 'Enogastronomia & Lifestyle', a partire da 'Cucinare in Camper', a cura di Unione Ristoranti del Buon Ricordo, l'associazione di ristoranti che salvaguarda le tradizioni regionali italiane. Per tutti i giorni del Salone del Camper saranno previsti (e prenotabili sul sito) diversi cooking show, dove i cuochi dell'associazione guideranno passo passo gli ospiti per la preparazione di piatti semplici, mettendo in risalto gli ingredienti tipici che i viaggiatori in camper possono scoprire lungo i loro itinerari.

Tra i tanti spunti su quali si baseranno le attività, anche quello della pianificazione dei pasti, la lista della spesa e l'organizzazione degli spazi. Tutti quelli temi sono contenuti anche in un vero e proprio vademecum che gli organizzatori del Salone hanno già preparato e dove i protagonisti sono un pizzico di ingegno e gli strumenti giusti.

I consigli riguardano l'utilizzo di pentole e padelle utili, leggere e resistenti, ma anche i piccoli elettrodomestici e la creatività, fondamentale per godersi un viaggio in libertà su quattro ruote. Tra i capitoli fondamentali, quello della gestione dei rifiuti e le regole per un corretto riciclo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA