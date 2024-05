F1: Gasly con casco per Senna, 'l'ho sempre ammirato'

"L'ho sempre ammirato da quando ero un bambino". Così Pierre Gasly, pilota francese della Alpine, spiega la scelta di correre con un casco dedicato alla leggenda brasiliana Ayrton Senna, che a Imola trovò la morte nel 1994: due anni prima della nascita di Gasly.

"Ovviamente in Francia sono cresciuto sentendo parlare tanto di Alain Prost, che è il pilota francese di maggior successo di ogni tempo". Prost era il grande rivale di Senna: "Per me la loro è stata probabilmente la battaglia più iconica nella storia della F1. Ho sempre ammirato il suo stile di corsa, ma anche la persona che era, i suoi valori, il modo in cui teneva alla sua comunità. Si tratta di uno dei più grandi campioni del nostro sport, credo che fosse importante tributargli un omaggio, specialmente quest'anno, trent'anni dopo l'incidente".



