A Miami Beach la polizia arriva con una Rolls-Royce Ghost

La polizia di Miami Beach, in Florida, ha presentato l'ultimo veicolo entrato a far parte della sua flotta di 'pursuit vehicle' (auto da inseguimento), una fiammante Rolls-Royce Ghost, con la regolamentare livrea nera e bianca, gli stemmi e le scritte sulle fiancate e le luci lampeggianti sul tetto e nel frontale. Come già era successo circa dieci anni fa, quando il dipartimento di polizia di Miami Beach aveva 'confezionato' con lo stesso look ufficiale una aggressiva Lamborghini, l'operazione Rolls-Royce è però solo promozionale e lascerà l'auto fuori dal servizio di pattugliamento.

Per non rischiare di essere accusato di sperperare il denaro dei cittadini, il dipartimento di polizia di Miami Beach si è affrettato a dichiarare che l'auto non è stata acquistata ma è un prestito della locale concessionaria Braman Motors che si è fatta carico anche dell'allestimento (evidentemente rimovibile).

E' stato Christopher Bess, portavoce del dipartimento di polizia di Miami, a spiegare che questa Rolls-Royce "apparirà agli eventi di reclutamento finché la concessionaria non vorrà riprenderlo".

E riferendosi all'accordo con Braman Motors, Bess ha definito la partnership "un modo innovativo e divertente per connettersi con i cittadini e con i clienti della concessionaria".

L'inziativa è stata varata - ha dunque sottolineato il dipartimento - per agevolare il reclutamento di agenti e ufficiali, un settore che in tutti gli Stati Uniti vive un momento di profonda crisi.

Un sondaggio del Police Executive Research Forum condotto su 182 agenzie evidenzia infatti che numero totale di agenti è sceso in 4 anni da 83.497 a 79.464 unità "con l'uscita di funzionari che è più veloce delle assunzioni di nuovi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA