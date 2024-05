Pagani amplia rete vendita con showroom a Hong Kong

Sulla scia del successo di critiche e di vendite ottenuto dalla nuova Utopia, Pagani Automobili espande la sua rete di showroom sparsi per il mondo con l'apertura di un centro nel cuore di Hong Kong. Un'esclusiva Huayra Evo R da 900 Cv è stata la protagonista della cerimonia di inaugurazione del nuovo punto vendita a Wanchai, allestito in collaborazione con Sps Motors, L'evento ha coinciso con i vent'anni dalla consegna della prima vettura della Casa di San Cesario sul Panaro sull'isola asiatica.

Grazie a strumenti di visualizzazione digitale all'avanguardia, è possibile in loco configurare la propria macchina in maniera estremamente coinvolgente, con l'opportunità di scegliere una vasta gamma di opzioni di personalizzazione.

Pagani Hong Kong oltre a essere concessionario esclusivo del brand, si occuperà di offrire un servizio di assistenza per i clienti dell'area, con una competenza tecnica completa e attrezzature specializzate.

In occasione dell'evento, Horacio Pagani, fondatore e capo designer dell'azienda italiana, ha sottolineato: "L'apertura del nuovo showroom conferma il legame che da vent'anni ci unisce a Hong Kong, per offrire un nuovo punto di riferimento alle tantissime persone nel territorio che amano le nostre hypercar e sono sensibili ai valori della bellezza, del prezioso artigianato e dell'impegno nel migliorare continuamente la tecnologia".

