Musk propose in Cina test di assistenza alla guida su robotaxi

Elon Musk ha proposto di testare in Cina il pacchetto avanzato di assistenza alla guida di Tesla, installandolo su robotaxi, durante la visita di aprile a Pechino fatta dal tycoon.

Lo riporta il China Daily, secondo cui la parte cinese "ha accolto con favore che Tesla possa eseguire alcuni test sui robotaxi nel Paese", sperando che possano "dare il buon esempio".

Tuttavia, le autorità mandarine non hanno immediatamente approvato l'uso diffuso delle funzioni Full Self-Driving (Fsd), ha aggiunto il quotidiano governativo, in quanto presupposto al via libera è l'approvazione a raccolta e trasferimento dei dati di cui le auto Tesla hanno bisogno per definire le funzionalità di assistenza alla guida. La questione non è stata discussa in dettaglio nella visita di Musk.

Musk si è recato a sorpresa a Pechino alla fine di aprile, incontrando il premier cinese Li Qiang e mezzo governo. Durante la missione intendeva discutere del lancio della Fsd e se Tesla potesse ottenere l'approvazione del governo per trasferire i dati all'estero che potrebbero rivelarsi cruciali nel suo sviluppo dei veicoli a guida autonoma. La Fsd è la versione più autonoma del software Autopilot ed è stata lanciata nel 2020: le sue funzionalità includono il parcheggio autonomo, i cambi di corsia automatici e la navigazione nel traffico.

Musk in Cina ha ottenuto l'importante approvazione sulla conformità delle sue auto in materia di sicurezza dei dati sulle vetture Model 3 e Y di Tesla, consentendo il loro uso in parti della Cina da cui erano precedentemente vietate, hanno riferito i media cinesi, citando una dichiarazione di Tesla. La compagnia ha anche raggiunto un accordo con Baidu, il Google mandarino, per usare la licenza di mappatura del colosso tecnologico per la raccolta di dati sulle strade pubbliche cinesi, un passo importante per le funzionalità Fsd in Cina. Il China Daily, citando una fonte vicina a Baidu, ha riferito che l'accordo significa solo che la precisione delle mappe fornite da Baidu a Tesla sarà migliorata e che non c'è alcun rapporto diretto con la Fsd.



