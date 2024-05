In vendita la Honda NSX di Ayrton Senna

Sono trascorsi 30 anni da quel tragico 1 maggio del 1994, quando Ayrton Senna rimase coinvolto nell’incidente fatale alla curva del tamburello, in occasione del gran premio di Formula 1 di Imola. Da allora, il pilota brasiliano 3 volte campione del mondo, è rimasto nella memoria di tutti, non solo degli appassionati di auto, e tutto quello che è legato alla sua vita leggendaria ha acquistato un valore elevato, anche le auto possedute, come la Honda NSX del 1991 in vendita su www.autotrader.co.uk.

La vettura è di colore rosso con il tetto ed i montanti verniciati di nero, è stata costruita nel 1991 ed ha, all’attivo, circa 39.000 miglia, poco più di 67.000 km. Dalle foto le condizioni di conservazione appaiono impeccabili, sia per quanto riguarda gli esterni che per l’abitacolo. Vedendola viene subito in mente lo show di Senna al volante di una NSX di colore bianco sulla pista di Suzuka, quando portò a limite la sportiva giapponese guidando in mocassini. Il prezzo richiesto per questa Honda rossa che fu del compianto Senna è di grand lunga superiore a quello richiesto normalmente, che si aggira intorno ai 90.000 euro.

Infatti, per la NSX dell’ex pilota brasiliano la richiesta è di ben 500 mila sterline che, convertito in euro, fa poco più di 580 mila euro. Molto di più di quanto si spenderebbe per una supercar moderna dal brand blasonato e con una potenza più che raddoppiata rispetto alla NSX del 1991 che è di 274 CV. Ma l’essere appartenuto ad una leggenda rende questo esemplare unico nel suo genere.

