Salvini, una fesseria dire no alle auto a benzina e diesel

"Dire no alle auto a diesel e benzina è una fesseria. Mettere fuori gioco il motore termico sarebbe un suicidio". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Torino per la presentazione del Salone Auto in programma dal 13 al 15 settembre. "Spero che chiunque vada in Europa nel prossimo mandato al di là degli scontri elettorali riconsideri la follia e il furore ideologico degli ultimi anni che ha messo fuori competizione un intero settore", ha sottolineato.



