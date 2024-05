Arriva a Arezzo la Crazyrun, gara di auto su strada

Partirà da Milano Marittima (Ravenna) e arriverà, dopo 500 chilometri ad Arezzo la Crazyrun, corsa su strada alla sua dodicesima edizione. E' una gara di regolarità a tappe che vedrà il via il 9 maggio per concludersi due giorni dopo nel centro storico di Arezzo dopo che i 100 equipaggi che partecipano, risolvendo rebus e rompicapo, avranno scovato di volta in volta gli indizi per raggiungere tutti i check point previsti nel percorso.

Gli organizzatori hanno comunicato solo il luogo della partenza - il Palace Hotel di Milano Marittima -, e al momento si sa che ci sarà un passaggio all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) prima che la carovana si diriga verso il traguardo. Non è però dato sapere quale sarà il percorso corretto per raggiungere il circuito, sono molti infatti i valichi appenninici che collegano la Romagna con la Toscana.

Sarà compito degli equipaggi capire quale strada dovranno percorrere senza nessun aiuto tecnologico. Niente Gps, smartphone e qualsiasi altra diavoleria elettronica, solo intuito e astuzia. Si potranno ammirare su strada vetture d'epoca accanto a più recenti supercar come Ferrari e Lamborghini. Ad accomunarle la livrea delle vetture, tutte coloratissime e rigorosamente a tema. L'arrivo nel centro storico di Arezzo è previsto sabato 11 maggio intorno alle 14 con premiazioni e dj set.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA