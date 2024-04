Lamborghini centra la vittoria nella prima gara DTM 2024

Nel primo appuntamento del DTM per la stagione 2024, andato in scena lo scorso weekend nella pista tedesca di Oschersleben, Lamborghini ha centrato la vittoria in gara 2 con Luca Engstler al volante della Huracán GT3 EVO2 numero 19 del Lamborghini Team Liqui Moly by GRT. Un successo che va a bissare quello della Casa del Toro ottenuto nella stessa serie e sullo stesso circuito 11 mesi fa.

Scattato dalla seconda fila, il Engstler si è portato al comando dopo le soste, resistendo agli attacchi della Mercedes di Maro Engel nelle ultime tornate, per tagliare il traguardo in prima posizione.



"Non ho davvero parole - ha dichiarato Luca Engstler - ovviamente siamo stati fortunati con il full course yellow, senza il quale non credo che avremmo potuto puntare alla vittoria. Quando ho visto Engel dietro di me, sapevo che avrei dovuto faticare. Ho guardato negli specchietti per mezz'ora e non gli ho dato la possibilità di sorpassare".

Da segnalare anche la prestazione del pilota factory Mirko Bortolotti, che nella giornata di sabato è stato autore del secondo miglior tempo nel primo turno di qualifica e ha ottenuto la seconda posizione in una gara 1 neutralizzata a 15 minuti dal termine da una safety car, costringendo Engstler a ridosso della top ten. L'italiano del team SSR Performance, inoltre, ha ottenuto la pole position nella seconda sessione di prove ufficiali di domenica mattina, e in gara 2 è partito in testa, ma a 27 minuti dallo scadere del tempo un problema alla ruota posteriore sinistra, subentrato nel corso di un pit-stop, lo ha relegato nelle retrovie e a piazzarsi in 15esima posizione. Le Lamborghini, insieme a tutte le vetture del DTM, torneranno in pista il 25 e 26 maggio sul tracciato del Lausitzring.



