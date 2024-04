F1: inaugurato a Imola murale 'Saudade: il volto di Senna'

Inaugurato a Imola il grande pannello murale 'Saudade: il volto di Senna", realizzato dall'artista Stefano Pierotti e montato sulla parete di un edificio Acer in via Cenni. Lo scultore ha donato l'opera alla città romagnola esprimendo il desiderio "che venisse installata in un contesto popolare rispettando così gli stessi valori espressi da Senna". In quell'area sono già presenti murales sulle facciate degli edifici adiacenti.

Il pannello - 3,33 metri di base e 4,20 di altezza,- è stato realizzato in occasione dei 30 anni dalla scomparsa del pilota brasiliano e la sua inaugurazione si colloca all'interno di un calendario di eventi dal titolo 'Senna 30 years', organizzato dall'Amministrazione in collaborazione con l''stituto Ayrton Senna', il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna per ricordare la tragica scomparsa del campione e di Roland Ratzenberger 'Saudade: il volto di Senna' è composta da sette lastre di ferro corten tagliate e saldate su rete metallica, poi dipinte.

Pierotti ha ritratto il volto di Ayrton, ispirandosi ad uno scatto del fotografo Ercole Colombo effettuato al tramonto durante i test dell'aprile 1994, all'Autodromo di Imola, in vista del Gran Premio di F1 in programma il primo maggio. Questa opera arriva a compimento di una serie già denominata dall'autore 'Iron pictures', messa a punto attorno al 2017, in cui si distinguono volti di personaggi come Frida Kahlo, David Bowie, Barack Obama e Marilyn Monroe.



