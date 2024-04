Kia propone il pick-up Tasman con una livrea speciale

Kia per il suo primo pick-up ha scelto il nome Tasman, prendendo spunto dall'isola australiana.

Il lancio di questo veicolo di segmento C è previsto nel 2025, e la vettura verrà distribuita in maniera graduale nei vari mercati chiave, vale a dire: Corea, Australia, Africa e Medio Oriente. Nel frattempo, il brand ha presentato un inedito camouflage che si ispira proprio all'Australia.

Realizzato in collaborazione con l'artista Richard Boyd-Dunlop, il tema "The Path Never Taken", mira ad enfatizzare lo spirito avventuroso del veicolo. Nello specifico, la grafica evoca un viaggio lungo la costa e attraverso l'entroterra, mediante il quale viene scoperta la bellezza incontaminata dei paesaggi australiani, ed origina dalle avventure di Boyd-Dunlop nel corso di un viaggio lungo tutta l'Australia effettuato sul retro dei pickup a cui chiedeva un passaggio tramite autostop. "Questo design evoca le mie esperienze personali e i diversi incontri che ho avuto nei miei viaggi attraverso l'Australia - ha dichiarato Boyd-Dunlop - sono esperienze che hanno influito sul mio lavoro e Tasman mi ha dato l'opportunità di realizzare una sorta di prolungamento, descrivendo la connessione, la gioia e il puro senso di avventura che sono insiti nella cultura australiana". Con il concetto in questione, il brand vuole ispirare i clienti a intraprendere viaggi per scoprire nuovi territori tramite un veicolo che pone l'affidabilità e le prestazioni al primo posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA