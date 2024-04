Cane vaga disorientato sulla A25, salvato dalla Polstrada

Impaurito e disorientato, vagava sull'autostrada A25, ma è stato recuperato e tratto in salvo, non senza difficoltà, dalla Polizia stradale: protagonista della vicenda è Maya, cane di razza Husky, tornato tra le braccia della proprietaria che lo cercava disperatamente.

Prima che l'animale, evidentemente impaurito e disorientato, invadesse la carreggiata autostradale, creando pericolo per sé stesso e per gli utenti della strada, gli agenti della Polizia Stradale di Sulmona, competenti per territorio, sono riusciti a bloccarlo ed a metterlo in sicurezza nell'area di parcheggio.

Dalla medaglietta presente sul collare sono poi risaliti alla proprietaria.



