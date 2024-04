Pubblico da grandi occasioni per Bmw alla Milano Design Week

Sono stati oltre 65000 i visitatori dell'installazione 'Future of joy by Bmw Design' alla Milano Design Week. Nel corso della settimana dedicata al design, nel capoluogo lombardo, la scorsa settima sono stati tanti i visitatori che hanno varcato la soglia della House Of Bmw di via Monte Napoleone 12.

In questa settimana, la House of Bmw ha ospitato talk, serate a tema, incontri con artisti e chef, tutti a chiamati per condividere una visione valoriale del mondo di domani non soltanto in termini di libertà di movimento ma anche di responsabilità sociale, eccellenza imprenditoriale, arte e cultura.

I visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire il mondo della Bmw Vision Neue Klasse e l'avanguardia che caratterizza questo prototipo che prefigura un'offensiva di prodotto di 6 nuovi modelli prevalentemente elettrici che arriveranno sul mercato già a partire dal prossimo anno.

"La Milano Design Week - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e AD di BMW Italia - è un evento di grande importanza per noi, in quanto ci permette di condividere la nostra visione di design e innovazione con un pubblico appassionato. Siamo estremamente grati ai 65.000 visitatori che hanno visitato la nostra House of Bmw e siamo orgogliosi del successo ottenuto dalla Bmw Vision Neue Klasse" Durante la Milano Design Week 2024, la Bmw Vision Neue Klasse ha anche ricevuto il Car Design Award 2024 nella sezione Concept Cars.

