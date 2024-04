Multa al carro funebre senza assicurazione e non revisionato

I carabinieri hanno fermato nel Potentino un carro funebre che viaggiava "privo di assicurazione e di revisione già da mesi": è stata decisa una multa.

Durante controlli che hanno riguardato sia il capoluogo sia la provincia, i militari hanno segnalato sei persone per uso di sostanze stupefacenti, sequestrando 15 grammi di hascisc, mentre un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nelle campagne di Genzano di Lucania, in un casolare abbandonato, sono stati trovati due mezzi risultati rubati in Puglia.



