Dodge rafforza la sua presenza nel campionato WorldSBK

Velocità e adrenalina, per Dodge Europe al round olandese del Campionato Mondiale Superbike che ha segnato l'inizio di nuove avventure per il marchio.

Sull'asfalto della 'Cattedrale della velocità', ovvero il circuito TT di Assen, gli appassionati hanno potuto osservare vicino le prestazioni delle auto ufficiali, scoprire e provare i modelli Dodge e partecipare alla produzione della serie web IN//OUT, firmata sempre dal marchio.

Tra le protagoniste del weekend, le safety car ufficiali rappresentate da due Dodge Challenger SRT Hellcat, oltre alle due Dodge Durango che in servizio per la Direzione Gara e per il responsabile della sicurezza FIM, tutte schierate con la loro speciale livrea dedicata alla partnership con il WorldSBK.

Insieme a KW Auto, Dodge ha registrato un gran numero di visite al suo stand al Paddock show, dove ad attendere il pubblico c'erano quattro modelli V8 Last Call disponibili per la prova di guida, tre Dodge Challenger e una Dodge Durango SRT.

"Dodge Europe - ha commentato Luca Vernoli, responsabile marketing Communication Dodge & RAM Trucks per la regione Enlarged Europe - è qui per giocare un ruolo centrale nello spettacolo di tutti i weekend del Mondiale SBK, sovralimentando le emozioni dei fan sul circuito e in collegamento da casa". Ad attirare l'attenzione, nel fine settimana, anche la presenza di Ida Zetterström (@dragsterfia), pilota NHRA Top Fuel, campionessa europea Top Fuel 2023 e ambasciatrice del marchio Dodge.

Durante questo fine settimana di gare, la Zetterström ha vissuto un'esperienza WorldSBK completamente coinvolgente, che ha incluso il primo giro prima della Gara 1 del sabato a bordo della sua Challenger SRT Hellcat V8 6.2 l personalizzata, con una potenza di 717 CV. Il momento è stato trasmesso in diretta mondiale e Ida è stata anche invitata da Dorna a partecipare alle cerimonie di premiazione della Superpole di sabato 20, dove, per una volta, ha consegnato i trofei invece di riceverli.

L'esperienza di Ida al round olandese del WorldSBK sarà presentata nel primo episodio della nuova stagione di IN//OUT, il progetto editoriale di Dodge incentrato sulla comunicazione dei valori del marchio e delle sfide nel contesto europeo.

"È fantastico tornare in pista con Dodge qui in Europa dopo i miei primi mesi negli Stati Uniti come pilota NHRA top fuel per JCM Nitro - ha commentato Ida Zetterström - e il Team Dodge Europe ha grandi progetti per la nuova serie. Non vedo l'ora di far parte di qualcosa di veramente innovativo in termini di storytelling del marchio".

Video Dodge Europe è protagonista della tappa olandese del Campionato WorldSBK

Riproduzione riservata © Copyright ANSA