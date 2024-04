Ubriaco alla guida del bus, fermato dalla polizia locale

Si è messo alla guida dell'autobus per le strade di Ravenna sebbene fosse in stato di ebbrezza. Nei confronti dell'uomo, un 51enne del Ravennate, la polizia locale ha proceduto con il ritiro immediato della patente ai fini della revoca. E con l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla legge. Il fatto è stato accertato nel primo pomeriggio di oggi a seguito della segnalazione di una passeggera raccolta dal 112.

Già alla vista degli agenti, il conducente - si legge in una nota - è apparso in uno stato psico-fisico alterato; l'etilometro ha restituito un tasso alcolemico pari a 1,53 dopo la prima prova e 1,63 dopo la seconda benché il valore previsto per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose, sia 0. La circolazione del mezzo è stata immediatamente interrotta e l'impresa di trasporto ha subito provveduto alla sostituzione dell'autista.



