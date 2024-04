Una livrea speciale a Monaco per la DS di Formula E

Per l'E-Prix di Formula E di Monaco, DS Automobiles e Penske Autosport hanno realizzato una livrea esclusiva dalla tonalità nera illuminata da loghi dorati, attraverso la quale la DS E-TENSE FE23 'Grand Gala' rende omaggio agli abiti da sera degli eventi mondani del Principato e celebra la famosa corsa automobilistica.

"Per questa gara, del tutto unica e speciale, abbiamo ideato una DS E-TENSE FE23 altrettanto unica e speciale - ha dichiarato Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance - ispirata alle serate di gala che si svolgono in tutto il Principato, anche la nostra vettura ha indossato lo smoking per il 'Grand Gala' della corsa monegasca". La monoposto in questione sarà condotta dal due volte campione di Formula E, già vincitore dell'E-Prix di Monaco nel 2019, Jean-Eric Vergne, e da Stoffel Vandoorne, campione di Formula E nel 2022, anno nel quale ha trionfato anche nell'E-Prix di Monaco. Per la tappa monegasca i piloti indosseranno anche tute e caschi abbinati alla livrea della DS E-TENSE FE23 'Grand Gala'. Inoltre, nel corso del weekend di gara, potranno utilizzare per i loro spostamenti una DS 7 E-TENSE 4x4 360 realizzata nello stesso dress code della 'Grand Gala'.

A corollario di questa iniziativa, verrà creato un poster di 'Automobilist', che sarà reso disponibile al pubblico nel weekend in cui andrà in scena l'E-Prix di Monaco, che scatterà ufficialmente sabato 27 aprile alle ore 15:00.







