Mercedes con David LaChapelle alla Milano Design week

Mercedes-Maybach e David LaChapelle di nuovo insieme alla Milano Design Week per tre opere d'arte originali che sono state presentate il 16 aprile in occasione di un cocktail esclusivo tenutosi presso la Galleria Meravigli.

Queste entreranno a far parte della Mercedes-Benz Art Collection per essere poi esposte in tutto il mondo.

Ispirato da Cubismo, Futurismo e Surrealismo, David LaChapelle ha realizzato le creazioni commissionate da Mercedes-Maybach sfruttando i collegamento dei movimenti artistici presi in considerazione alla natura innovativa di Maybach. Nello specifico, l'artista è riuscito nell'intento di integrare la Mercedes-Maybach nelle sue opere facendo in modo che queste non andassero a distogliere l'attenzione dell'osservatore dal resto di ogni composizione. Analizzando il lavoro dell'artista, l'opera d'arte dal titolo "Cubist Scape" sfrutta una giustapposizione di forme, colori e acrobazie metodiche, in cui la Mercedes-Maybach Classe S è perfettamente integrata nella cornice per via delle sue lucentezze metalliche e luminose che riflettono l'energia per cui questo periodo è noto. L'opera d'arte futurista, intitolata "Future Scape", invece, origina dall'interesse culturale collettivo per l'egittologia e la civiltà avanzata dell'Egitto, e raffigura il Suv Mercedes-Maybach EQS 680 accanto alle piramidi in una scena in cui acrobati e macchine volanti vanno a completare il tutto. La terza opera d'arte, il "Surreal Scape", si rifà alla Parigi degli anni trenta ed al suo collettivo di artisti, e presenta la ripetizione di forme ed elementi non convenzionali raggruppati insieme, con la Mercedes-Maybach GLS 600 in equilibrio in un paesaggio di scale giustapposte dove elementi di teatro, danza e musica sono rappresentati attraverso lo stile caratteristico dell'artista.

