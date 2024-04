Ottocento chilometri di asfalto per l'autostrada in Amazzonia

Ambientalisti sul piede di guerra, in Brasile, per la decisione del ministero dei Trasporti di asfaltare la Transamazonica, un'autostrada di 870 chilometri che collega le città amazzoniche di Manaus e Porto Velho, in una regione conosciuta come "l'arco della deforestazione". Secondo l'Istituto per la conservazione e lo sviluppo sostenibile dell'Amazzonia (Idesam), la pavimentazione della BR-319 potrebbe aumentare i tassi di disboscamento e di incendi nell'area. Nel 2021, la zona attorno alla Transamazônica, che ospita 42 unità di conservazione, ha visto un aumento della deforestazione del 41% rispetto al 2020, secondo Paula Guarida, ricercatrice dell'Idesam. "Si tratta di una regione molto importante in termini di biodiversità. Si trova tra due fiumi e, oltre a 69 terre indigene, ne possiede diverse altre con popolazioni isolate", ha sottolineato a sua volta un'altra esperta, Fernanda Meirelles. Il progetto di asfaltare l'autostrada è difeso dal governatore di Amazonas, Wilson Lima, secondo cui ciò faciliterà il "flusso della produzione industriale, rendendo l'Amazzonia più competitiva".



