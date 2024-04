La Ferrari di Charles Leclerc tutta in Lego a Cremona Fiere

Rossa fiammante con volante e ruote realizzate ad hoc e stampate in 3D in scala 1:8: è in mostra a Cremona&Bricks, la manifestazione più grande in Italia dedicata ai mattoncini colorati, la Ferrari di Charles Leclerc interamente realizzata di Lego dall'appassionato Marco Aldovini.

"Nella mia collezione di auto - racconta - non poteva mancare quella del campione monegasco. Ho utilizzato 3300 lego per costruire quest'auto, oltre ad aver realizzato personalmente alcuni pezzi come gomme e volante stampate in 3D per renderla ancora più realistica oltre agli adesivi che arrivano direttamente dall'Inghilterra".

Tra le creazioni esposte anche un'inedita Ferrari 375 del 1951, la prima Ferrari che ha vinto in Gran Bretagna.

Cremona&Bricks è un evento realizzato da CremonaFiere in sinergia con Associazione Cremona Bricks per valorizzare la capacità creativa di bambini e adulti e promuovere il valore educativo del gioco. Grandi esposizioni e spettacolari diorami (oltre 270 mq per il Diorama City 2024) si accostano ad aree gioco interattive dove sperimentare le le nuove frontiere del mondo bricks, dalla robotica alla realtà virtuale e aumentata.





