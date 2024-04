Dagli Stati Ue ok finale agli standard Euro 7 per le auto

Via libera dagli Stati membri ai nuovi standard Euro 7 per ridurre le emissioni inquinanti e fissare requisiti di durata delle batterie per auto, furgoni, autobus e camion. Il Consiglio Ue Ecofin in corso a Lussemburgo ha convalidato l'accordo raggiunto con l'Eurocamera lo scorso 18 dicembre, mantenendo gli attuali limiti di emissione di gas di scarico Euro 6 per auto e furgoni e limitando la stretta alle particelle inquinanti derivate da batterie e pneumatici.

L'intesa è stata confermata con il solo voto contrario della Danimarca e l'astensione di Irlanda e Austria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA