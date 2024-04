Ac Frosinone-istituzioni locali, intesa su sicurezza stradale

Siglato il protocollo di intesa "Safe&Free, sicurezza in strada e nello sport, oltre le diversità" tra ACI Frosinone, Provincia di Frosinone, Comune capoluogo, Ufficio scolastico provinciale e Asl Frosinone.

L'intesa prevede cinque anni di attività a tappeto per studenti, giovani, enti locali ed associazioni.

La cerimonia si è svolta presso la Prefettura di Frosinone il 4 aprile scorso, dove il prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, affiancato dal presidente ACI Frosinone, Maurizio Federico, ha accolto gli altri rappresentanti delle istituzioni firmatarie: il vice presidente della Provincia di Frosinone, Enrico Pittiglio, l'assessore alla polizia locale della Città di Frosinone, Maria Rosaria Rotondi, la referente progettuale dell'Ufficio scolastico provinciale, Flavia Colonna e il direttore del dipartimento prevenzione della Asl ciociara, Giancarlo Pizzutelli.

Il prefetto Liguori ha spiegato la nascita di questa idea nel tavolo permanente per la sicurezza stradale convocato a settembre scorso, a seguito di gravi incidenti stradali sulle strade ciociare. In quell'occasione ACI si è posta come capofila, coinvolgendo immediatamente l'Ufficio scolastico provinciale e, via via, gli altri enti. Il presidente Federico per Aci ha annunciato un piano di attività di vario genere, lezioni in aula, test drive su pista, eventi pubblici, che verranno offerti a stretto giro a studenti di tutte le scuole che ne faranno richiesta, agli enti locali, alle associazioni del terzo settore.

Il vicepresidente della Provincia Pittiglio, l'assessore comunale Rotondi, la referente dell'ufficio scolastico Colonna e il direttore di dipartimento Pizzutelli per la ASL, hanno sottolineato le proprie aree di intervento sulle materie della sicurezza stradale e messo a disposizione del Protocollo le proprie strutture e competenze.



