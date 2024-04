Maserati di nuovo main sponsor dei Rolex Monte-Carlo Masters

Maserati sarà per il terzo anno consecutivo main sponsor e auto ufficiale del torneo di tennis Rolex Monte-Carlo Masters che si svolgerà dal 6 al 14 aprile sui campi in terra rossa più prestigiosi al mondo, dove andrà in scena uno spettacolo unico e coinvolgente, la sfida tra i fuoriclasse del ranking.

Due le vetture del Tridente in esposizione all'interno del Monaco Country Club - la GranCabrio Trofeo e l'inedita MC20 Cielo Opera d'Arte - mentre una flotta di Grecale, Levante, Ghibli e Quattroporte sarà a disposizione per supportare gli spostamenti dei campioni e degli ospiti del Tridente tra un match e l'altro.

Il Rolex Monte-Carlo Masters sarà il palcoscenico ideale per trasmettere il senso di libertà e di joie de vivre perfettamente rappresentati da modelli come la Maserati MC20 Cielo e l'ultima arrivata Maserati GranCabrio Trofeo.

In particolare nell'area del VIP Village sarà possibile ammirare Maserati MC20 Cielo Opera d'Arte, un autentico capolavoro supersportivo realizzato come one-off su richiesta specifica di un cliente. E' una creazione ispirata all'astrattismo, nata per esaltare e condividere la vivacità artistica dell'esclusivo programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

Le parole 'Creativity is intelligence having fun' descrive perfettamente questa versione unica della MC20 Cielo: una vera e propria dichiarazione di indipendenza artistica, estro, intuizione, fantasia e abilità superiori nel dare forma a un sogno.

La vettura è 100% made in Modena, realizzata nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, dove per un intero anno il team Fuoriserie ha lavorato in stretta collaborazione con il Centro Stile Maserati, dando vita a un'automobile che è oggi il manifesto della produzione bespoke della Casa modenese e della più alta maestria artigianale italiana.

La nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo sarà invece la protagonista all'interno del Commercial Village. La versione cabrio dell'iconica Maserati GranTurismo, è stata lanciata a fine febbraio nella potente versione con il motore termico 6 cilindri Nettuno, cuore pulsante dei modelli più adrenalinici del Tridente.



