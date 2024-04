I tessuti Pepita di Porsche come ispirazione per i sogni

Lo stile dei tessuti utilizzati da Porsche diventano un'istallazione per la Milano Design Week. Il motivo Pepita, risalente agli anni '60 e composto da quadratini collegati da strisce diagonali, ha infatti costituito l'ispirazione per l'attuale quinta edizione della manifestazione 'The Art of Dreams'. Questa iniziativa di respiro internazionale e promossa da Porsche, incoraggia la realizzazione di installazioni artistiche incentrate sul tema del sogno.

La mostra si svolgerà nell'ambito della Milano Design Week, dal 16 al 21 aprile 2024, a Palazzo Clerici. "Attraverso 'The Art of Dreams' - ha dichiarato Ragnar Schulte, responsabile del marketing esperienziale di Porsche - che rappresenta la punta di diamante del marketing di carattere culturale di Porsche, desideriamo scoprire la straordinaria ambiguità e il significato dei sogni ai giorni nostri. In collaborazione con Vitra, stiamo dando nuova vita ai sogni nel campo del design. Infatti, l'iconico motivo Pepita è molto più di un semplice schema grafico".

Il fulcro della mostra è costituito dalla scultura interattiva 'Lines of Flight' realizzata dal collettivo di artisti Numen/For Use. Si tratta di una gigantesca struttura leggera, composta da delicate celle e reti monocromatiche, che invita l'osservatore ad entrare e ad esplorarne il paesaggio sospeso.

"La nostra idea di sogno è quella di un'utopia abitabile - hanno spiegato gli artisti di Numen/For Use - e per noi il sogno è un processo di scoperta del sé attraverso il quale ci confrontiamo con il nuovo e l'ignoto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA