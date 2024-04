Al via oggi la nuova Ztl a Udine, 'nessuna sanzione'

E' iniziata oggi a Udine la nuova stagione della Ztl. Dalle 8, informa il Comune, gli agenti della polizia locale hanno presidiato i cinque varchi identificati dall'amministrazione udinese per l'ingresso all'area a traffico limitato e, al suo interno, all'area pedonale. Le telecamere si accenderanno a fine anno, dopo un periodo di sperimentazione.

Finora nessuna sanzione, informa l'Ente, è stata elevata, mentre undici agenti "hanno presidiato il centro storico, fornendo informazioni ai cittadini e ai lavoratori alle prese con le novità relative alla viabilità".

"Oggi non abbiamo registrato alcuna criticità, complici anche le scuole chiuse. I cittadini e i lavoratori si stanno dimostrando rispettosi delle nuove regole e anche per questo tutti alla fine ne beneficeranno: le attività grazie al maggior numero di posteggi dedicati al carico-scarico e le udinesi e gli udinesi che finalmente potranno riappropriarsi del cuore di Udine", ha affermato l'assessore alla Mobilità, Ivano Marchiol.

Il presidio ai varchi continuerà anche la prossima settimana, spiega il Comune, di pari passo con l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, sia in area pedonale che nella ztl. Successivamente scatteranno i controlli interni alla zona a traffico limitato. Oggi Marchiol ha incontrato alcuni consiglieri di minoranza accompagnati da tre cittadini, per raccogliere le loro istanze.

L'opposizione ha promosso un flash mob in centro per ribadire la propria contrarietà alle scelte dell'amministrazione. Diversi i cartelli esposti, con slogan come "No all'estensione della Ztl", "+ sicurezza - Ztl", "Sì a più parcheggi in zona centro".

Per quanto riguarda i pass, conclude il Comune, sono 600 le richieste già approvate; mentre sono 874 le auto di servizio pubblico che potranno avere accesso in caso di attività lavorativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA