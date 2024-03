Byd ha prodotto il suo 7 milionesimo veicolo a nuova energia

Byd è stata la prima casa automobilistica al mondo a produrre il suo 7 milionesimo veicolo a nuova energia. Il 25 marzo è infatti uscita dalle linee di produzione dello stabilimento di Jinan, in Cina, una Denza N7 che ha permesso a Byd di raggiungere il risultato.

La casa automobilistica aveva raggiunto la produzione del milionesimo nel a maggio 2021 e ha rapidamente triplicato la produzione in appena 18 mesi, superando poi i 5 milioni di unità soltanto 9 mesi dopo. Da allora sono trascorsi altri 7 mesi, durante i quali Byd ha accelerato ulteriormente i ritmi produttivi per raggiungere il traguardo dei 7 milioni.

Nel 2023, le vendite annuali cumulative di Nev di Byd sono salite a 3,02 milioni di unità, consolidando la leadership globale del marchio cinese nelle vendite di Nev. Byd ha poi rapidamente ampliato la sua impronta globale nel 2023 registrando un'impennata nelle vendite di autovetture a nuova energia all'estero.

Superando le 240.000 unità, con una crescita del 337% rispetto all'anno precedente, Byd è diventato il primo esportatore cinese di Nev nel 2023. I veicoli passeggeri a nuova energia della casa cinese sono stati introdotti finora in 64 paesi e regioni del mondo, con investimenti strategici in impianti di produzione in Tailandia, Brasile, Uzbekistan e Ungheria.

Quest'anno, Byd diventa anche partner ufficiale del Campionato Europeo di Calcio UEFA 2024, mettendo in mostra i suoi veicoli a nuova energia sulla scena mondiale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA