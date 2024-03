La tassa sul traffico approvata a New York, 15 dollari per auto

La tassa sul traffico di New York è stata approvata dalla Metropolitan Transportation Authority, l'autorità responsabile per il trasporto pubblico della Grande Mela, e potrebbe entrare in vigore già alla metà di giugno. Con 11 voti a favore e uno contrario, le autorità hanno dato il via libera a una tassa da 15 dollari per le auto che attraversano la sessantesima strada verso il sud della città fra le cinque del mattino e le nove di sera. Per i camion piccoli l'imposta sarà di 24 dollari mentre per i mezzi più pesanti di 36 dollari. Il programma dovrebbe portare nelle casse un miliardi di entrate l'anno in più, da utilizzare per migliorare i trasporti pubblici. La norma è criticata pesantemente da molti cittadini e dal vicino stato del New Jersey che hanno già fatto causa e potrebbero far slittare la prevista entrata in vigore.





