Il premio Cuore & Motori va a SpecialMente di Bmw Italia

Il programma di sostenibilità sociale sociale d'impresa SpecialMente di Bmw Italia ha vinto il premio speciale Cuore & Motori assegnato da ForumAutoMotive in occasione dell'edizione 2024 dell'evento che da 9 anni è il punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati dei motori. Il premio verrà ritirato dal presidente e d di Bmw Italia Massimiliano di Silvestre nel corso dell'evento che è in programma il 26 marzo presso l'hotel Enterprise a Milano che potrà essere seguito in streaming sulla pagina Linkedin: https://www.linkedin.com/events/7175445592477732865/comments/.

Nella motivazione si legge: "sa anni il programma di responsabilità sociale d'impresa di Bmw Italia, attraverso numerose iniziative rivolte alle persone diversamente abili, rende possibili sogni impossibili. Una sfida dove a vincere sono coraggio, forza di volontà e animo solidale".

Con il progetto SpecialMente, nel 2014, Bmw Italia è da anni impegnata a sostenere iniziative che puntano a favorire l'inclusione e la sostenibilità sociale. E a essere coinvolti direttamente nelle varie attività non sono soltanto i manager dell'azienda, ma tutti i collaboratori, i concessionari e i partner.

SciAbile, Boccia Paralimpica, Tortellante, Bambini delle fate, Diversamente Disabili e Insuperabili, in collaborazione con l'AC Milan, sono le numerose attività sociali che vedono la Casa automobilistica impegnata nella missione di rendere possibili sogni impossibili.

Alex Zanardi, il campionissimo e Ambassador di Bmw, non ha mai fatto mancare il suo apporto diretto e la partecipazione, fin quando ha potuto, ai corsi di Sciabile a Salice d'Ulzio. Ed è arrivato da lui lo stimolo maggiore a tutti i partecipanti a superare le barriere e gli imprevisti della vita. "E' con grande piacere che #ForumAutoMotive - ha detto Pierluigi Bonora che ne è il promotore - torna a dedicare un evento ai temi del sociale e del sostegno al prossimo. Il mondo Automotive, infatti, è anche e soprattutto questo".

"Alcuni anni fa abbiamo organizzato un talk show nel quale si è dimostrato, nei fatti, come il settore sia riuscito a eliminare tantissime barriere, dando così la possibilità a persone disabili di poter guidare (o tornare a guidare) una vettura e anche una moto".



