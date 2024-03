Ford aumenta la potenza della Mustang GT a circa 800 CV

Per venire incontro ai clienti Mustang che desiderano sempre più potenza, Ford Performance ha realizzato un kit di sovralimentazione con compressore per la variante GT, che fornisce una potenza di circa 800 CV. Questo speciale equipaggiamento annovera elementi come il doppio intercooler, un corpo farfallato da 92mm ed un doppio sistema di aspirazione dell'aria da 120 mm, e presenta una garanzia di 3 anni e 36.000 miglia. Secondo caranddriver.com il prezzo rilasciato da Ford Performance è di poco meno di 10 mila dollari, un costo decisamente vantaggioso per portare la potenza dai 480 CV originari a circa 800 CV, aggiungendo oltre 300 CV al motore della muscle car dell'ovale blu, tra l'altro mantenendo la garanzia della casa costruttrice. Il debutto commerciale dell'accessorio in questione segue la presentazione avvenuta in occasione del SEMA 2023, e presto arriverà anche un kit specifico per la Mustang Dark Horse, per cui l'iconica vettura di Ford è destinata a crescere ulteriormente in potenza grazie ad interventi del reparto sportivo del brand.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA