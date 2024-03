Al via test Ferrari con 499P modificata, XX e F1 clienti

E' iniziata alle 9,30 di questa mattina la prima delle due giornate di test del reparto Corse Clienti Ferrari all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Si tratta della prima sessione del 2024 che prevede il debutto in pista della 499P Modificata, la derivata del prototipo che nel 2023 ha vinto la 24Ore di Le Mans e sulla quale verranno costantemente installate novità tecnologiche che saranno via via testate dagli stessi proprietari.

Di questo gioiello sono stati prodotti una trentina di esemplari per un costo di 5 milioni e 100 mila euro ciascuno. A portarla in pista sarà un proprietario belga. Insieme a questa vettura, gireranno sul circuito toscano anche 17 vetture del programma XX, macchine laboratorio che il Cavallino Rampante usa per sviluppare nuovi accorgimenti da trasferire successivamente sulle vetture stradali e da competizione. Completano lo schieramento in pista, sette Formula 1 Clienti, le monoposto che hanno partecipato ai passati campionati di F1 e che adesso sono di proprietà di facoltosi appassionati della Ferrari. I test si svolgono a porte chiuse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA