Si chiude in Lapponia il progetto 'In//Out' di Dodge

Si è chiuso in Lapponia, con il quarto ed ultimo appuntamento, il progetto 'In//Out' di Dodge.

Il progetto editoriale ha visto per protagonista il viaggio di Dodge attraverso il continente, per una comunicazione orientata ad un contesto e un pubblico differenti. L'ultima tappa del percorso è stata quella della città di Arjeplog, a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico.Dopo aver attraversato i paesaggi di Italia, Svezia e Germania, Ida Zetterström, testimonial del marchio per questo progetto, ha raggiunto il Polo Nord a bordo del più potente Suv Dodge in circolazione, ovvero il Durango SRT Hellcat Premium.

In questo territorio suggestivo ma impervio, la nota dragracer è ospitata dal centro Colmis, una base Stellantis dedicata ai test, incentrati soprattutto sulla sicurezza e sulle prestazioni in ambiente freddo. Dopo un anno in cui Ida ha girato l'Europa entrando in contatto con i possessori e gli appassionati di Dodge, in questo episodio conclusivo della prima serie viene accolta da un tecnico Stellantis per testare la vettura che forse meglio esprime la potenza di Dodge.

Il protagonista del quarto episodio è un Dodge Durango Hellcat Premium in tonalità Pitch Black, che è poi anche il Suv più potente mai realizzato dal marchio americano. Alimentato da un motore Hemi V8 da 6,2 L con 707 CV e 889 Nm, questo modello è dotato di trazione integrale e di una velocità massima di 290 km/h.



