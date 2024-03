Alla House of Bmw arriva la nuova i5 M60 Touring

Alla House of BMW di via Montenapoleone a Milano arriva la nuova i5 M60 Touring. Il modello touring per il segmento medio superiore della casa dell'elica sarà protagonista, in anteprima nazionale, questo weekend con orari di apertura dalle 10 alle 19 il sabato e dalle 12 alle 17 la domenica, nel cortile della della sede di Bmw nel quadrilatero della moda di Milano.

La sesta generazione della BMW Serie 5 Touring è tornata in scena con numerose soluzioni digitali, sistemi integrati per la guida e il parcheggio automatizzati, una maggiore sostenibilità nell'intero ciclo di vita del prodotto e, per la prima volta, un'unità completamente elettrica.

Un'architettura di propulsione flessibile consente di produrre varianti di modelli con motori a benzina e diesel altamente efficienti, sistemi ibridi plug-in e sistemi di propulsione puramente elettrici su un'unica linea di produzione, presso lo stabilimento del Bmw Group a Dingolfing. Il lancio in Italia sarà a fine maggio di quest'anno.



