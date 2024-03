Caracciolo, Vespa Piaggio '900 sia patrimonio culturale

Approvata all'unanimità la mozione, di cui sono promotori i consiglieri del Pd Lucia Parchitelli e Filippo Caracciolo, con cui si chiede di riconoscere la Vespa Piaggio del '900 patrimonio culturale italiano. Si chiede, dunque, alla Giunta regionale di attivarsi, per il tramite del governo, affinché si attribuisca alla Vespa Piaggio del 900 "l'espressione storica, culturale e artistica del nostro Paese attraverso il riconoscimento di patrimonio culturale italiano".

"Questa mozione, presentata da me e dalla collega Lucia Parchitelli - afferma il capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo - punta a dare il giusto valore a quello che non è solo un mezzo di trasporto, ma anche un'icona che ha attraversato da protagonista l'evoluzione economica, sociale e culturale del nostro Paese a cavallo tra due secoli. Brevettata il 23 aprile 1946, la Vespa Piaggio è stata esposta nei musei di design di tutto il mondo entrando della collezione permanente del prestigioso MoMà di New York".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA