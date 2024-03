Mobilità a #ForumAutomotive con i ministri Locatelli e Pichetto

'Mobilità e disabilità' e 'Il Sistema auto e la battaglia per l'ambiente' sono i due titoli dei principali dibattiti dell'appuntamento del 26 marzo con #ForumAutomotive in programma a Milano. Tavole rotonde a cui è annunciata la partecipazione in collegamento web della ministro per le disabilità Locatelli e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. L'intervento di Alessandra Locatelli è programmato nel corso della mattinata, alla tavola rotonda dal titolo “Mobilità e disabilità, quando a vincere sono cuore e forza di volontà”.

All'incontro parteciperanno anche operatori del settore, associazioni, istituzioni, privati e fondazioni impegnate in iniziative di formazione e sensibilizzazione verso una mobilità accessibile veramente a tutti. Nella seconda parte della giornata, focus sulle novità a tema transizione ecologica, con approfondimenti su soluzioni per la mobilità sostenibile e confronti sulle contraddizioni legate al cosiddetto 'grean deal', oltre che alla confusione che attualmente regna tra gli stessi Costruttori europei.

Gilberto Pichetto Fratin interverrà, appunto, per far chiarezza, tra l'altro, sugli orientamenti del Governo. Prevista durante la giornata anche una eurotribuna politica, particolarmente interessante in chiave elezione continentali, con confronti a tema mobilità. Offrirà l'occasione per un confronto tra le idee di Brando Benifei, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, eurodeputato e coordinatore ID in Commissione ITRE, Mariangela Danzì, europarlamentare commissione Envi, Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo e membro della Commissione Trasporti e Turismo del PE e di Massimiliano Salini, eurodeputato In Commissione Industria UE .

Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive evidenzia: “La visione sfidante e coraggiosa portata avanti da #FORUMAutoMotive rispetto ai piani UE di una mobilità solo elettrica dal 2035, con tutti i problemi a essa collegati, ha trovato ora riscontro nell'atteggiamento remissivo della Commissione UE e nella presa d'atto del settore che la strada imboccata rischia di trasformarsi in una trappola a beneficio di altri". All'evento meneghino parteciperanno i principali esponenti della filiera delle due e delle quattro ruote. I lavori della giornata, in programma presso l'Enterprise hotel, saranno trasmessi in streaming sulla pagina Linkedin del Movimento di opinione fondato dal giornalista Pierluigi Bonora.

