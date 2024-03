All'asta l'unica Ford Thunderbird 'Italien' Show Car

È all'asta da RM Sotheby's l'unica Ford Thunderbird 'Italien' Show Car. L'esemplare risale ai primi anni Sessanta, quando Henry Ford II decise di puntare anche sullo stile italiano e di provare ad acquistare Ferrari.

Nonostante il corteggiamento poi fallito di Henry Ford II alla casa di Maranello e il conseguente lancio del programma GT40 per inseguire gli italiani a Le Mans, la Ford Thunderbird Italien Show fu creata a Dearborn, nel Michigan.

L'auto è stata progettata al 100% e realizzata a mano negli Stati Uniti come 'studio' di quello che sarebbe stato possibile in vista di un eventuale accordo tra le case. La vettura era basata su una nuova Thunderbird cabriolet del 1962 ed è stata successivamente mostrata al pubblico durante un tour dei più importanti concessionari Ford in tutto il paese.

Al termine del suo viaggio promozionale, l'idea iniziale era quella della distruzione della show car. Dopo una prima cessione ad un privato, invece, l'attore televisivo Dale Robertson, stella di molti altri western TV del tempo, decise di portarsela in garage.

Da quel momento l'auto sarebbe poi passata attraverso le mani di alcuni proprietari privati, lumi dei quali ha deciso di restaurarla completamente nel 2008, riportando la Thunderbird 'italiana' alle sue condizioni originali. L'auto è ora all'asta da RM Sotheby, a Coral Gables, in Florida con una stima che va dai 400.000 ai 600.000 dollari.



