Wec: Porsche trionfa nella prima gara del 2024

E' stata archiviata nel weekend la prima gara del Wec 2024, in Qatar, con un esito che ha visto la Porsche tornare ai fasti dei giorni migliori nelle gare di durata. Le 963 LMDh hanno confermato le potenzialità del prologo, e così è arrivata la vittoria della vettura numero 6 del Team Penske tra le hypercar.





A 2 giri dalla fine è arrivata la debacle Peugeot con la 9X8 numero 93 rimasta senza benzina, quando era in seconda posizione, costretta a rientrare ai box con la componente ibrida e, in seguito, penalizzata. Così, l'altra Porsche, quella privata del team Jota, precisamente la numero 12, è salita al secondo posto, con l'altra hypercar tedesca ufficiale, la numero 5, che ha completato il podio nella classe principale.

Al quarto posto si è confermata una consistente Cadillac, la numero 2, mentre la prima Ferrari a tagliare il traguardo in Qatar è stata le numero 83; le altre 2, la numero 50 e 51, sono arrivate, rispettivamente, in settima e 13esima posizione. La Ferrari ha subito il BoP sfavorevole come le Toyota, che non sono andate oltre il sesto posto con la numero 7 ed il nono posto con la numero 8. L'esordio dell'Alpine, della Bmw e della Lamborghini tra le hypercar ha visto le vetture francesi ottenere l'ottavo ed il dodicesimo posto, la Bmw raggiungere l'undicesima e la quindicesima posizione finale, mentre la Lamborghini non è andata oltre il quattordicesimo posto finale. Ma si tratta di team esordienti, che avranno tempo per crescere. Debutto amaro per l'Isotta Fraschini che non è riuscita a portare a termine la corsa. Tra le vetture della nuova classe LMGT3 troviamo in prima posizione un'altra Porsche, la 911 GT3 numero 92, che ha preceduto due Aston Martin, rispettivamente, la numero 27 e 777, mentre al quarto posto, in lotta per il podio fino alle fasi finali, è giunta la Bmw M4 numero 46, che vede nell'equipaggio la presenza di Valentino Rossi. Quindi la Porsche è stata prima tra le hypercar, nella classifica delle hypercar relativa ai team privati, ed in classe LMGT3, centrando una tripletta.

La Ferrari sale sul podio dei team privati tra le hypercar con la 499P numero 83, mentre tra le LMGT3 la piazza migliore, un quinto posto, è stato raggiunto dalla 296 GT3 numero 54.

