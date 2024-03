Lamborghini Sian: l'ibrida del toro sarà battuta all'asta

La Lamborghini Sian è stata la prima vettura ibrida del brand ad essere prodotta in una piccola serie, con 63 esemplari previsti per la coupé e 19 per la roadster. Una di queste sta per essere battuta all'asta the Amelia Auction 2024 di Broad Arrow Auctions, non ha un prezzo di riserva e, sul sito della casa d'aste, si stima che possa essere venduta in una cifra compresa tra i circa 2 milioni ed 800 mila euro ed i circa 3 milioni e 400 mila euro.





La carrozzeria bicolore enfatizza i tratti stilistici dove sono evidenti i richiami alla Countach nella zona anteriore ed a livello dei gruppi ottici posteriori. Realizzata partendo dal concetto dell'Aventador SVJ, quindi con caratteristiche improntate all'utilizzo in pista, presenta un V12 da 6,5 litri aspirato portato a circa 774 CV che lavora in sinergia con un motore elettrico integrato nel cambio a 7 rapporti a frizione singola, per una potenza di sistema di 808 CV. Valori che la rendono estremamente veloce, con uno scatto da 0 a 96 km/h coperto in 2,8 secondi ed una velocità massima di circa 350 km/h.

L'energia del comparto elettrico viene immagazzinata in un supercondensatore, che prende il posto della classica batteria, e si ricarica molto più velocemente. Nello specifico, l'esemplare oggetto dell'asta ha percorso appena 392 km, ed ha una combinazione di colori frutto del programma Ad Personam di Lamborghini, che ha comportato, al momento dell'acquisto, ad un sovrapprezzo di circa 218 mila euro.

