Dall'Anas lavori per 275 milioni sulle strade dell'Umbria

Dal 2020 ad oggi Anas in Umbria ha completato lavori di manutenzione e riqualificazione delle strade di propria competenza per un investimento complessivo di 275 milioni di euro. A questi si aggiungono oltre 267 milioni per lavori in corso e 131 milioni per quelli di prossimo avvio. Il punto sull'avanzamento delle opere e sui cantieri previsti per il 2024 è stato fatto in una conferenza stampa a Palazzo Donini alla quale hanno partecipato la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche, il responsabile Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi e quello Gestione rete Anas Umbria Andrea Primicerio. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Perugia Armando Gradone e rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e del settore delle costruzioni. "L'intenso lavoro che questa Giunta regionale ha portato avanti dall'inizio della legislatura per dotare l'Umbria di adeguate infrastrutture, in stretta collaborazione con Anas, ha prodotto risultati straordinari" ha affermato Tesei. "Ammontano a 4,69 miliardi di euro - ha aggiunto - gli investimenti fra nuove opere e interventi di manutenzione programmata sulle strade umbre gestite da Anas, una mole di risorse mai vista prima.

Siamo partiti con i progetti, avendo ben chiara la visione dell'Umbria, ed è stata la nostra forza. Grazie ai progetti, e al nostro costante impegno, abbiamo reperito i finanziamenti necessari per superare i problemi infrastrutturali viari della nostra regione. Una condizione ineludibile per creare le condizioni per lo sviluppo del nostro sistema economico, consentendo alle imprese umbre di avere opportunità di crescita e allo stesso tempo di creare lavoro e occupazione. Abbiamo già conseguito risultati importanti, anche per la riqualificazione della nostra rete viaria, con interventi che ne garantiscono ammodernamento e sicurezza. Il nostro impegno continua per la concretizzazione di opere importanti quali il Nodo di Perugia, inserito nel Contratto di programma, e il completamento della Tre Valli per il collegamento viario dell'area del cratere del sisma 2016". "Sono stati quattro anni di lavoro intensissimo - ha quindi evidenziato Melasecche -, svolto con un rapporto di collaborazione continua con Anas, grazie al quale all'Umbria viene riconosciuto a livello nazionale il primato per i risultati raggiunti in termini di interventi di manutenzione e riqualificazione eseguiti su strade e viadotti. Si tratta di interventi duraturi che nel 95% dei casi non dovranno essere ripetuti se non dopo decenni, fatto in gran parte da imprese locali. La Regione ha sollecitato e ottenuto dove possibile da Anas di adottare ogni metodologia e tecnologia utile per la riduzione dei disagi alla circolazione provocati dai cantieri, prevedendo il lavoro su due turni, compreso il sabato, per velocizzare i tempi di esecuzione". L'assessore Melasecche ha quindi elencato interventi in corso e stato di avanzamento delle grandi opere, dalla recente consegna dei lavori per la messa in esercizio della galleria della Guinza, ai lavori sulla Perugia-Ancona (con l'apertura del diaframma sulla galleria Picchiarella prevista a maggio), sulla Pian d'Assino, sulla Flaminia e sulla Tre Valli, soffermandosi fra l'altro sul viadotto Montoro ("che ci collega a Orte, la porta più importante dell'Umbria verso la Capitale e il Centro-Sud, con complessi lavori in fase di ultimazione") e anticipando la richiesta ad Anas di procedere al consolidamento dei viadotti da Terni al porto di Civitavecchia al fine di rendere possibile il trasporto su gomma dei grandi fucinati prodotti dalle acciaierie Arvedi-AST di Terni. "Abbiamo fatto squadra - ha concluso Melasecche - e possiamo ben dire che questa legislatura si potrà ricordare nella storia dell'Umbria quale la più produttiva sul fronte delle infrastrutture". "In Umbria - ha affermato Nibbi - il piano di riqualificazione delle strade statali avviato da Anas sta consentendo di innalzare in modo radicale la qualità delle infrastrutture, i livelli di sicurezza stradale e la durata delle opere nel tempo. Un piano imponente che stiamo attuando con un calendario di cantieri sicuramente molto intenso ma che sta restituendo benefici importanti e duraturi a servizio delle comunità umbre e del tessuto produttivo regionale. Nel 2023 la produzione si è attestata sui 110 milioni di euro per lavori eseguiti e nel 2024 prevediamo di proseguire l'opera di riqualificazione realizzando lavori per ulteriori 90 milioni". "Sulla E45 - ha poi spiegato Primicerio - abbiamo quasi ultimato il risanamento profondo della pavimentazione con asfalto drenante su tutto il tracciato, completato l'ammodernamento delle gallerie e la sostituzione della segnaletica, mentre procedono i lavori di risanamento strutturale e miglioramento sismico di ponti e viadotti e la sostituzione delle barriere di sicurezza. Sul raccordo Perugia-Bettolle abbiamo risanato la pavimentazione per oltre la metà del tracciato. Abbiamo realizzato lavori analoghi sul resto della rete, comprese le strade extraurbane secondarie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA