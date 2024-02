Controlli nei distributori, sotto sequestro gasolio adulterato

Oltre 12mila litri di gasolio ritenuto adulterato sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Caserta e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Direzione Territoriale IX Campania al termine di controlli eseguiti in diversi impianti di distribuzione stradale di carburante del Casertano.

Controlli avvenuti nell'ambito della generale intensificazione dell'azione di vigilanza finalizzata alla tutela della libera concorrenza del mercato, della pubblicità sui prezzi applicati ai carburanti e della qualità dei prodotti petroliferi immessi in commercio.

I distributori controllati sono stati selezionati dopo una mirata attività di analisi e approfondimento tesa a intercettare i soggetti a più alto rischio di frode; sono stati effettuati anche screening chimici grazie ad un laboratorio mobile appositamente attrezzato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare il gasolio adulterato è stato scoperto in tre distributori, i cui titolari sono stati denunciati.





