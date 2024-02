Jeep si 'arrampica' a Sestriere per i 105X Masters

Dopo il successo ottenuto nel fine settimana del 10 e dell'11 febbraio a Cervinia, il 'Winter tour' di 105XMasters continua verso Sestriere e Jeep torna ad essere protagonista.

Il prossimo fine settimana, il comune più alto d'Italia si animerà con musica, attività e intrattenimento ad alta quota, grazie alla presenza di Radio 105, e i test drive a bordo della gamma di Suv Jeep 4xe Plug-In Hybrid, anche sul celebre Truck Jeep, che attraverso un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 metri quadri dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i Suv Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.

Il marchio Jeep, per l'occasione, porterà sulle piste la gamma 4xe Plug-In Hybrid, per un'esperienza di test drive sulla neve accompagnati da esperti istruttori. A Sestriere, quindi, Jeep darà spazio ai Suv che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile, inaugurato con i made in Italy Renegade e Compass 4xe, oltre che con Wrangler 4xe.

La sigla 4xe definisce da anni il nuovo 4x4 secondo Jeep, con le prestazioni in fuoristrada che hanno reso la marca un riferimento mondiale espresse però in modo più sostenibile.

