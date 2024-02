Ferrari punta sul giallo per la livrea della terza 499P

La Ferrari rinforza lo schieramento nella classe hypercar del Wec per la stagione 2024 con una terza 499P - affidata a Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye - e svela la livrea della vettura numero 83 alla vigilia del prologo, quindi prima dei due giorni di test collettivi che segnano ufficialmente il ritorno in pista delle vetture per il campionato mondiale endurance.

L'hypercar di AF Corse riprende i tratti iconici della 499P che ha trionfato alla 24 ore di Le Mans nel 2023, ma con colori invertiti, grazie alla predominanza del giallo, arricchito da dettagli rossi. Si potrà dunque distinguere dalle altre due Ferrari 499P in maniera rapida durante le fasi di gara.

La presenza di una terza vettura nelle competizioni del Wec consentirà di rispondere tra i cordoli a una concorrenza sempre più importante, come dimostra l'arrivo per la stagione 2024 di nuovi brand nella classe delle hypercar.



