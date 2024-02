Aurus Senat, è la limousine regalata da Putin a Kim Jong Un

Si chiama Aurus Senat L700 dal costo non precisato (si parla di circa 190mila euro per il modello non blindato) ed è una ibrida a trazione integrale la limousine da 6,6 metri che Vladimir Putin ha regalato al leader della Corea del Nord Kim Jong Un.

Questa auto, evidentemente in versione 'speciale' fa parte della serie Kortez (che significa corteo) che l'ente di Stato russo Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute - più conosciuto come Nami - fa realizzare in piccola serie in quello che viene definito nella filiera produttiva come 'garage per usi speciali Gon-UST'.

Nata nell'ambito di un progetto avviato nel 2013 la Aurus Senat è solo formalmente al 100% russa, perché nel suo sviluppo è stato il determinante contributo di Porsche Engineering per il motore e alcuni elementi funzionali e di altri consulenti occidentali, tra cui molte aziende del Nord Italia.



Come descrive il Corriere di Torino, gruppo Corriere della Sera, alla realizzazione e al collaudo delle prime Senat hanno lavorato la Fibet di Moncalieri, la Ocap di Ivrea e il centro di test ed omologazione Csi di Trofarello, oltre alla lombarda Brembo (freni) e alla veneta Blowtherm (impianti verniciatura).

Il tutto con un investimento per questa fase - precisa il Corriere di Torino - di 14 miliardi di rubli, oltre 140 milioni di euro.

Della mastodontica ammiraglia di Putin si conoscono anche le caratteristiche del propulsore, cioè il motore V8 con sezione ibrida per totali 590 Cv e 880 Nm di coppia, ma non i valori dei consumi e delle emissioni di CO2, aspetti che certamente non preoccupano né Putin né Kim Jong Un.





Nel 2019, in occasione del Salone di Ginevra, nell'ambito di un programma di espansione commerciale nel segmento luxury (e probabilmente per soddisfare le richieste di Governi amici e del mondo industriale ed economico vicino a Putin) Aurus ha esposto anche una variante berlina della Senat, denominata P600.

L'auto è significativamente più corta (5,63 metri) ed caratterizzata da un passo più 'umano' di 3,3 metri. Entrambe le auto sono costruite su una inedita piattaforma modulare che può essere adattata non solo in lunghezza e passo, ma anche in larghezza. Dalla stessa base è nato anche un suv di lusso, il Komendant, che è lungo 'solo' 5 metri e 38 centimetri.

Aurus mette a disposizione perfino un configuratore on-line (https://aurusmotors.com/aurus_senat) ma è altamente improbabile che si possa importare e guidare un'ammiraglia identica a quella dei due leader della Russia e della Corea del Nord.



